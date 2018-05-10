19 Mayıs’ta “Engelleri Aşan Resim Sergisi"

19 Mayıs Kaymakamlığı hizmet binasında düzenlenen sergi açılışında konuşan Kaymakam Yavuz Güner, "Engelli kardeşlerimizin heyecanını hep birlikte burada yaşıyoruz. Bize dediler ki ’eserlerimizi kaymakamlık binasında sergilemek istiyoruz.’ Biz de memnuniyetle karşıladık. Görünen o ki 19 Mayıs ilçesinde engeller aşılmış durumda. Engelli kardeşlerimiz içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini bu sergide ortaya koymuşlar. Öğrencilerimizin yüreklerine ve emeklerine sağlık" dedi.

Kaymakam Güner’in konuşmasının ardından serginin açılışı yapıldı. 50 eserin yer aldığı sergi, 2 gün açık kalacak.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier, İlçe Müftüsü Emin Patan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.