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15 Eylül 2017 12:49

19 Mayıs’ta ev yangını

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

19 Mayıs’ta ev yangını

15 Eylül 2017 12:49


Yangın, 19 Mayıs ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Bahçelievler mevkisinde 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Karaman’a ait binanın inşat halinde olan 1 katında kuzine sobasından çıkan kıvılcımlar zemin katta bulunan odun parçalarını tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin büyümesiyle yangın 2. kata sıçradı. Yangının fark edilmesi üzere itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Yangının büyümesiyle alevler yan binaya sıçradı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı. Vatandaşların da kovalarla ve küreklerle yardımda bulunmasıyla yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alındı. Yanan iki binada da büyük çapta hasar meydana geldi.


Dereköy Muhtarı Abdullah Şahin, "Yaz boyunca çok sayıda yangın çıktı. Mahallemiz 3 bin 500 nüfusu var. Muhtemel bir yangında itfaiye ekiplerinin zaman kaybı yaşamaması için Dereköy liman içinde müsait yerimiz var. Burada bir itfaiye istasyon yeri kurulabilir ve yangınlara zamanında müdahale edilebilir. Yetkililerin isteğimiz bu" dedi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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