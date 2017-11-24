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24 Kasım 2017 14:35

19 Mayıs’ta Öğretmenler Günü

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

19 Mayıs’ta Öğretmenler Günü

24 Kasım 2017 14:35


24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törene 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, Şube Müdürleri Caner Can Koç, Osman Demirpençe, ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasıyla başlayan tören 19 Mayıs Belediye Düğün Salonunda Atatürk Ortaokulu tarafından düzenlenen törenle devam etti.


19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol’un ardından konuşan Kaymakam Yavuz Güner, “Büyük bir gururla icra ettiğiniz öğretmenlik mesleğinin önemini ve kutsiyetini bir kez daha idrak ediyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalışan, geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar; mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize başarılı ve hayırlı bir meslek hayatı, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve mutlu bir ömür dilerim” dedi.


Emekli öğretmenler adına konuşma yapan Servet Sarıkaya’nın konuşmasının ardından, emekliye ayrılan öğretmenlere teşekkür plaketi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.




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