19 yaşındaki genç evde ölü bulundu

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ufuk M.(19), ailesi tarafından sabah saatlerinde evde hareketsiz yatar halde bulundu. Ailesinin durumu 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri evde ve ceset üzerinde inceleme yaptı.

Savcılık tarafından ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine ceset otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.