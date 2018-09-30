19 yaşındaki gence "Uyuşturucu ticareti" suçundan 12.6 yıl hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan mahkemece aranan 19 yaşındaki genç, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama müzekkeresi çıkartılan ve firarda olduğu öğrenilen 19 yaşındaki E.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç., hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan mahkemeye ifade verdi. Olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan E.Ç., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verildi. Tutuklanan E.Ç., cezaevine gönderildi.