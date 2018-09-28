19 yıllık Nükleer Tıp Merkezi yenileniyor

1999 yılından beri Samsun'a hizmet etmekte olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Nükleer Tıp Merkezi yenileniyor.

Bu yenileme çalışması kapsamında temmuz ayı sonunda ihalesi yapılan Nükleer Tıp Merkezinin yer teslimi Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve inşaatı yapacak yüklenici firma yetkililerinin incelemeleri sonucunda yapıldı.

SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Nükleer Tıp Merkezi binasının yenilenme süreciyle ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç,

“Nükleer Tıp Merkezleri kanserin tespiti ve tedavi sürecinin süratle başlaması için büyük önem arz eden merkezlerdendir. Tetkikler ve tedavi süreci ne kadar çabuk şekillenirse hastalarımız o kadar hızlı olumlu sonuçlar alma ve iyileşme şansına sahip olacaktır. Bu nedenle SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanemiz bünyesinde 19 yıldır hizmet vermekte olan merkezimizin artık yenilenmesi, daha fazla sayıda hastamıza daha nitelikli vermesi için çalışmalara başladık. İhalesini temmuz ayı sonunda yaptığımız merkezimizin yer teslimini de gerçekleştirdik. Yeni binamız 1800 m2 kapalı alana sahip olacak. 5 milyon TL bedelle zemin + 1 kat olarak inşa edilecek binada, eski merkezimizde bulunmayan 3 iyotlu tedavi odası, PET/CT ve gama kameralı görüntüleme odası, hasta ve yakınlarımızın için konforlu dinlenme ve bekleme alanları yer alacak. Samsun için önem arz eden merkezimizin tüm inşa çalışmalarını 2019 yılı Temmuz ayına kadar tamamlayarak kanser hastalarımız için çok önemli olan bu merkezimizi hizmete sunmayı hedefliyoruz” dedi.