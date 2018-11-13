1988 tıp mezunu hocalarla söyleşi

Bu doğrultuda Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluğu ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) tarafından düzenlenen etkinlikte OMÜ mezun ve öğrencileri bir araya geldi.

Tıp Fakültesi D-1 Amfisinde “1988 Mezunları Görüşmesi” adıyla düzenlenen etkinlikte OMÜ Tıp Fakültesinden 1988 yılında mezun olan 40 hekim, yeni kuşak öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Görüşme, mezunlardan Dr. Erden Türker'in hazırladığı video gösterisiyle başlarken her biri farklı alanlarda çalışan 1988 Tıp Fakültesi mezunu doktorlar, branşlarını tanıtarak mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Mezun-öğrenci kaynaşması açısından oldukça yararlı olan görüşmede öğrenciler, mezunların eğitim süreçleri, iş hayatları ve deneyimlerinden yararlanma imkânı bulurken kafalarındaki soru işaretlerine söyleşi ortamında cevap aradılar.

Buluşma, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona ererken mezun ve öğrenciler bu buluşmaların istikrarlı bir şekilde devam etmesi temennilerini ilettiler.