2 bin 791 bebeğe ilk hediye belediyeden

‘Hoşgeldin Bebek’ uygulamasıyla bugüne kadar bin 335 erkek ve bin 456 kız olmak üzere 2 bin 791 bebeğe ilk hediyesini Atakum Belediyesi olarak verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, hazırlanan hediye paketlerinin, ailelerin evlerine gerçekleştirilen ziyaretlerle teslim edildiğini ifade etti.

2 bin 791 bebeğe ilk hediye

Atakum ilçesinin eşsiz doğası ve yaşam alanlarıyla Karadeniz Bölgesi’nin parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Başkan İshak Taşçı, “Hoşgeldin Bebek hediye paketleri uygulamamızı, dünyaya gözlerini Atakumlu olarak açan bebekler Atakumlu olmanın ayrıcalığını daha ilk günden hissetsin diye başlattık. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği başlattığımız ‘Hoşgeldin Bebek’ uygulamasıyla, son iki yıl içerisinde Atakum nüfusuna kaydolan bin 335 erkek ve bin 456 kız olmak üzere 2 bin 791 bebeği ilk hediyesini ailelerine biz takdim ettik. Dünyaya gelen her bebeği ailemizin yeni bir ferdi olarak düşünüyor ve sevinç yaşıyoruz. Atakum Belediyesi olarak dünyaya gözlerini açan o bebeklerin, yarınlarında daha da güzel bir Atakum’da yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün projelerimizi, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Samsunspor duyarlılığı

Samsunspor’un, şehrin ortak paydası ve en önemli markalarından biri olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Hoş geldin Bebek uygulamamıza, 14 Şubat 2018 tarihinden itibaren ‘Hoşgeldin Bebek’ projemize ‘İlk Doğuşta Aşk’ projemizi dahil ederek, hediye paketlerimizin içerisine ‘İlk Doğuşta Aşk Samsunspor’ armalı, kırmızı-beyaz bebek tulumu ve ayakkabısını da ekledik. Bu şehirde bebekler Samsunspor ile daha beşiklerinde buluşsun ve bu büyük aşka merhaba desinler istiyoruz. Bu uygulama, anne baba ve aile ile birlikte gönüllere girebilme, kalplerde belki de küllenen sevdayı daha beşikten itibaren canlandırabilmek için hayata geçirilmiş, çok önemsediğim bir projedir” şeklinde konuştu.