2 çocuk babası evde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde 42 yaşındaki 2 çocuk babası şahıs, annesi tarafından evde ölü bulundu.

Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası 42 yaşındaki Alpay Verim, sabah saatlerinde evinde annesi tarafından pencerenin kenarında baygın halde bulundu. Durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Verim'in ölümünü şüpheli bulan cumhuriyet savcısı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderdi.