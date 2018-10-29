2. Kapıkayafest fotoğraf yarışması açıldı

Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali, bünyesinde düzenlenen fotoğraf yarışması sonunda ödüle ve sergilemeye layık görülen fotoğraflardan oluşan Kapıkayafest sergisinin açılışı yapıldı.

Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından onaylanan Kapıakayafest Fotosafari yarışmasında yapılan değerlendirmede 117 katılımcıdan 72'si 279 fotoğraf teslim etti. Yapılan değerlendirmede finale kalan 10 eser arasında yapılan oylamada ödüle layık görülen yarışmacılar yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Düzenlediğimiz Kapıkaya Festivali'nin 2.'sini çok önemsedik ve başarıyla bitirdik. Burada sergilen ve ödüle layık görünen fotoğraflar festivalde çekildi. Baframızın tanıtımı için, güzellikleri için, ülkemizi uluslararasında tanıtması için katkı sağlayan bir çalışma oldu" dedi.

Kapıkayafest isimli fotoğraf ile birinciliğe layık görülen Hekime Küçük'e ödülünü eski Milli Eğitim Müdürü Metin Bostancı tarafından verildi. Kapıkayafest Silüet isimli fotoğrafıyla 2. olan Emre Uzun'a Kaymakam Ali Fuat Türkel ve Tütün Hasadı isimli faotoğrafıyla 3.'lüğe layık görülen Meryem Hatun'a da Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından ödülleri verildi. İbrahim Işık, Emine Kınay ve Hüseyin Turgut mansiyon ödülüne layık görüldü.