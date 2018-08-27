2 mahallenin içme suyu hasreti sona eriyor

Kavak ilçesi Akbelen ve Karayusuf Mahalleleri içme suyu inşaatının 2 milyon 500 bin liraya mal olacağına belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Kavak ilçesinin kırsal kesimindeki iki mahallede 25 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Bu projede içme suyu depoları ile terfi binasının inşaat çalışmaları ise yoğun tempoda devam ediyor” dedi.

Samsun’a bağlı ilçelerin kırsal bölgesindeki mahallelerin içme suyu sorununu çözeceklerini kaydeden Kamil Demircioğlu, “Kırsaldaki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mahallelerin içme suyu sorunu çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Kırsal kesimde yıllardır içme suyu hasreti çeken vatandaşlarımızın sorununu çözmeye kararlıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.

Demircioğlu, Akbelen ve Karayusuf Mahallelerindeki içme suyu inşaatına 3 ay önce başladıklarını ve bu projeye 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanı Serkan Soylu ise bu proje kapsamında 2 adet 75 metreküp içme suyu deposu, 2 adet 30 metreküp içme suyu deposu ile 1 adet terfi binasının yapılacağını ifade etti.

Akbelen ve Karayusuf Mahallelerinde yaşayan vatandaşlar da, “Yıllardır içme suyu sıkıntısı çekiliyorduk. Bu yıl sonunda içme suyu sorunumuz sona erecek. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Yıllardır çektiğimiz su özlemimiz sona erecek” açıklamasında bulundu.

Proje kontrolörleri inşaat teknikerleri Cemal Çelik, Hasan Yalnız ve Emin Aslan, Kavak ilçesi Akbelen ve Karayusuf Mahallelerinde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilerinden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.