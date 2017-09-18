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18 Eylül 2017 09:21

200 öğrenciye okul forması hediye edildi

Samsun Bafra Umut Derneği tarafından açılan sosyal markette 200 öğrenciye okul forması hediye edildi.

200 öğrenciye okul forması hediye edildi

18 Eylül 2017 09:21


Belediye Kültür Merkezi binasında ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için Umut Derneği tarafından hizmet veren Sosyal Market’te okula gidecek öğrencilerin forma ihtiyaçları karşılandı. Hayırsever vatandaşların destek verdiği Umut Derneği’nde, okula başlayacak öğrencilerin okul forma ihtiyaçlarının yanı sıra çanta ve kırtasiye malzemeleri de ücretsiz olarak karşılanıyor. Öğrenci velileri çocuğunun ihtiyacının dışarıdan almak istediğinde en düşük 230 lirayı bulduğunu Sosyal Market sayesinde bu ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladıklarını söyleyerek Umut Derneği başkanı Hülya Yangın Ertekin’e teşekkür etti. 10 gündür okula gidecek çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Umut Derneği Başkanı Ertekin, öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Market’in Çarşamba gününe kadar açık kalacağını ifade etti.




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