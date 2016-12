2016’da Samsun’da 6,5 milyon hasta muayene edildi

Samsun Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, 2016 yılında Samsun’da 6,5 milyon hastanın muayene edildiğini söyledi.

Samsun’da Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 21 sağlık tesisinde 2016 yılında 6,5 milyon hastanın ayaktan tedavi gördüğünü belirten Genel Sekreter Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, geçen yıla oranla hasta sayısında 425 bin kişilik bir artış olduğuna dikkat çekti. Samsun nüfusunun 1 milyon 269 bin 989 olduğunu ifade eden Kılıç, 6 milyon 580 bin 646 muayeneyle il nüfusunun 5 katı muayene yaptıklarını, muayenelerin yüzde 75’inin Genel Sekreterliğe bağlı kamu hastanelerinde gerçekleştiğini söyledi.



Muayenelerin yüzde 64’ü 4 hastanede yapılıyor

2016 yılında Samsun’da yapılan toplam poliklinik muayene sayısının 4 milyon 462 bin 44 olduğunu belirten Kılıç, "Bu muayenelerin yüzde 64’ü; Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi, Bafra ve Çarşamba Devlet Hastanelerinde yapılıyor. Samsun’da poliklinik muayene yükünü özellikle bu dört hastanenin çekiyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.



Acil servislerde 2 milyon muayene

Kamu hastaneleri acil servislerine 2016 yılında 2 milyon 128 bin 602 başvuru olduğunu söyleyen Kılıç, "Acil servis bazında ise Samsun’un yükünü tüm hastanelerin el birliğiyle kaldırdığını görüyoruz. Acil muayene sayılarında Samsun’un ilk 5 hastanesinin sırasıyla; 351 bin 778 muayeneyle Gazi Devlet Hastanesi, 279 bin 481 muayeneyle Çarşamba Devlet Hastanesi, 250bin 948 muayeneyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 218 bin 105 muayeneyle Bafra Devlet Hastanesi ve 201 bin 580 muayeneyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Hastanelere muayene için başvuran her 100 hastanın 32’sinin acile başvuru yapıyor. İl merkezinde bu anlamda acil yükünü her 100 hastanın 42’sinin acil servise başvuru yaptığı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çekiyor" bilgilerini verdi.



Büyük ameliyatların yüzde 47’si Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Büyük ameliyatlarda önemli mesafe kat ettiklerini vurgulayan Kılıç, "2016 yılı verilerine göre büyük ameliyat olarak tabir edilen A-B ve C grubu 81 bin 315 ameliyatın yapıldığı Samsun’da, 38 bin 911 ameliyatla yapılan ameliyatların yarısına yakınını tek başına yapan Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Başarılı performansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık bölge hastanesi olma hüviyetini de aşarak, her türlü tedavinin ve ameliyatın yapılabildiği, başka bölgelerden de hastaların başvurduğu dev bir sağlık kuruluşu haline geldi" diye konuştu.



Sezaryen vakalarında hedefe ulaşıldı

İl genelinde 2016 yılında toplam 187 bin hastanın ameliyat olduğunu söyleyen Kılıç, "Ameliyat sayılarında da geçen yıla oranla 42 bin hastalık bir artış oldu. 10 bin 182 hastanın doğum yaptığı 2016 yılında bu doğumlardan sadece bin 521’i primer sezaryen vakası olarak gerçekleşti. İlk kez sezaryen olan doğum hastalarının tüm doğumlarda sadece yüzde 15’lik bir paya ulaştığını, bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 27 olduğu düşünüldüğünde Samsun olarak normal doğumun özendirilmesi sezaryen sayılarının azaltılması açısından oldukça başarılı bir durumdayız. Samsun’a 2 bin 623 yatak ve bu yataklarda yüzde 82 doluluk oranıyla hizmet veriyoruz. Ağustos ayında hizmete giren Terme Devlet Hastanesinden sonra 2017 yılının ilk yarısında Havza Devlet Hastanesi; 2018 yılında ise Vezirköprü ve Çarşamba Devlet Hastanelerini de hizmete açacağız. 2017 yılında tamamlanacak ve Atakum’da hizmete girecek olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasıyla Samsun’a daha nitelikli ve yaygın sağlık hizmeti sunma noktasında büyük ilerleme kaydedeceğiz. Tüm sağlık çalışanlarımız bu süreçte öz verili bir şekilde en iyi hizmeti sunmak için çalıştılar. Böyle yoğun şartlarda, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımız şiddeti hak etmiyor. Sağlık çalışanlarımıza; hasta ve hasta yakınlarının her zaman yardımcı olmasını ve onlara karşı daha anlayışlı davranmalarını istiyoruz" açıklamalarında bulundu.