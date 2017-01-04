2017’nin ilk iş yeri açma ruhsatını Başkan Tok verdi

İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen 2017 yılının ilk iş yeri açma ve çalışma ruhsatını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bizzat teslim etti.

2014 yılından bu yana uygulanan proje kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını bizzat belediye personeli çerçeveli bir şekilde esnafa teslim etmekte. Esnaftan olumlu tepkilerin alınması üzerine 2017 yılının ilk işyeri açma ve çalışma ruhsatını bir firmanın bölge müdürlüğüne İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok bizzat verdi.

Firma yetkilileri ile sohbet etme imkanı bulan Başkan Tok, “İlkadım ilçemiz sınırlarında açılan her yeni iş yeri yeni istihdam demektir. Bu nedenle hem küçük esnafımızın hem de daha büyük yatırımcıların yasal mevzuatla ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak ve esnafımızla iletişimimizi daha yakın sağlamak amacıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını çerçeveli olarak personelimiz teslim etmekte. Yeni yılın ilk ruhsatını 2017 yılının şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olması dileklerimle teslim etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.

Ruhsatın teslim edilmesinin ardından yine Başkan Tok tarafından firma sorumlusuna ve personellerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.



705 ruhsat verildi

İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 2016 yılında 574 sıhhi iş yeri ruhsatı, 51 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 57 gayrı sıhhi müessese ruhsatı, 21 hafta tatili ruhsatı ve 2 canlı müzik izin ruhsatı olmak üzere toplam 705 yeni ruhsat verildi.