Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 15:48

2017’nin ilk iş yeri açma ruhsatını Başkan Tok verdi

2017’nin ilk iş yeri açma ruhsatını Başkan Tok verdi

04 Ocak 2017 15:48

İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından verilen 2017 yılının ilk iş yeri açma ve çalışma ruhsatını İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, bizzat teslim etti.
2014 yılından bu yana uygulanan proje kapsamında iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını bizzat belediye personeli çerçeveli bir şekilde esnafa teslim etmekte. Esnaftan olumlu tepkilerin alınması üzerine 2017 yılının ilk işyeri açma ve çalışma ruhsatını bir firmanın bölge müdürlüğüne İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok bizzat verdi.
Firma yetkilileri ile sohbet etme imkanı bulan Başkan Tok, “İlkadım ilçemiz sınırlarında açılan her yeni iş yeri yeni istihdam demektir. Bu nedenle hem küçük esnafımızın hem de daha büyük yatırımcıların yasal mevzuatla ilgili işlemlerinde kolaylık sağlamak ve esnafımızla iletişimimizi daha yakın sağlamak amacıyla iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını çerçeveli olarak personelimiz teslim etmekte. Yeni yılın ilk ruhsatını 2017 yılının şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olması dileklerimle teslim etmekten mutluluk duyuyorum” dedi.
Ruhsatın teslim edilmesinin ardından yine Başkan Tok tarafından firma sorumlusuna ve personellerine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

705 ruhsat verildi
İlkadım Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce 2016 yılında 574 sıhhi iş yeri ruhsatı, 51 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı, 57 gayrı sıhhi müessese ruhsatı, 21 hafta tatili ruhsatı ve 2 canlı müzik izin ruhsatı olmak üzere toplam 705 yeni ruhsat verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
14
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç