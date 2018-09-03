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03 Eylül 2018 14:13

21 suçtan aranan cezaevi firarisi polis merkezinden kaçtı

Samsun’da yaralama olayına karışan ve polis merkezine götürüldüğünde sırada yapılan araştırma sonucu 21 suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahıs polis merkezinden kaçtı.

21 suçtan aranan cezaevi firarisi polis merkezinden kaçtı

03 Eylül 2018 14:13


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Recep Tokur Polis Merkezi’nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama suçundan gözaltına alınan E.Ö. (32) polis merkezine götürülünce yapılan kimlik soruşturması sonucu 21 suçtan arandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.Ö., polis merkezinden kaçtı ve arkadaşlarına ait otomobille kayıplara karıştı. Polis ekipleri, firari ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı. E.Ö. ile kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen arkadaşları M.S. (32) ve E.U. (32) dün akşam saatlerine yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan E.Ö. ve arkadaşları Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.S. ve E.U. serbest bırakılırken ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu belirlenen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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