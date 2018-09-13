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245 bin öğrenci dersbaşı yapacak

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Samsun’da 245 bin 40 öğrenci dersbaşı yapacak.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Samsun'da 245 bin 40 öğrenci dersbaşı yapacak.


8 Haziran'da başlayan yaz tatili 17 Eylül'de sona erecek. 17 Eylül'de çalacak ders ziliyle birlikte Samsun'da yaklaşık 245 bin öğrenci dersbaşı yapacak. Bu yıl Samsun'da 16 bin 783 öğrenci 1. sınıfa başlayacak. Okul öncesine 22 bin 512, ilkokula 69 bin 17, ortaokula 78 bin 855, ortaöğretime 74 bin 656 öğrenci başlayacak. Samsun'da derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilkokul-ortaokulda 21, genel ortaöğretimde 23, mesleki ve teknikte ise 24 şeklinde.


17 Eylül 2018'de çalacak ders zili ile eğitim öğretime başlayacak okullar, 18 Ocak 2019'da ara tatile girecek. 6 Şubat 2019 da başlayacak ikinci eğitim dönemi ise 14 Haziran 2019'da sona erecek.

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