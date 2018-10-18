Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşa edilecek 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı.

Yer tesliminde Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Sağlık İl Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile inşaatı yapacak yüklenici firma yetkilileri hazır bulundular.

Tekkeköy ilçesine yapılacak yeni hastane binasının yapım süreciyle ilgili bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Tekkeköy ilçemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olarak gördüğümüz 250 yataklı yeni Tekkeköy Devlet Hastanemizin yer teslimini, Tekkeköy Belediye Başkanımız Sayın Hasan Togar, yetkili firma temsilcileri, bakanlık yetkilileri ve ekiplerimizin yerinde incelemesiyle gerçekleştirdik. Bu aşamadan sonra, zemin etüt çalışmalarının hızla tamamlanarak temel atma aşamasına geçmek istiyoruz. Bu noktaya gelmemizde büyük katkıları olan Tekkeköy Belediye Başkanımız Hasan Togar'a özellikle arsa tahsisi aşamasında gösterdiği büyük destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek hastane binamızın 750 günlük teslim süresi sonu olan Kasım 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. Ama bizim hedefimiz hastanemizin süreçlerini Sağlık İl Müdürlüğü olarak yakından takip ederek, Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle bu tarihten önce hizmete açmak. 250 yataklı olarak planlanan yeni hastanemizde 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri de bulunan tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar bulunacak. Bodrum, zemin kat artı 6 kat olarak inşa edilecek ve 127 milyon TL'lik yatırımla tamamlanacak hastanemizin hizmete girmesiyle sanayi bölgesinde bulunan ve gündüz nüfusu 200 bine yaklaşan ilçemizin inşallah uzun yıllar sağlık alanında bir eksikliği kalmayacak. Tekkeköy ilçemizde ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımız daha nitelikli koşullarda, daha fazla uzman hekimi, ameliyathanesi, yoğun bakımı olan, sağlık ihtiyaçlarının ilçeden çıkmalarına gerek kalmadan karşılayabilecekleri modern bir binaya kavuşmuş olacaklar. Bundan sonra da Samsun'daki sağlık yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Samsunumuzun tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın nitelikle sağlık hizmeti alması için Sağlık Bakanlığımızın ön gördüğü hedefler çerçevesinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Tekkeköy Devlet Hastanemizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.