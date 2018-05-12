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12 Mayıs 2018 11:24

270 emekli öğretmen Samsun’da buluştu

Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu mezunları geleneksel olarak her yıl organize ettikleri buluşma programlarını, bu yıl Samsun’da gerçekleştirdi.

270 emekli öğretmen Samsun’da buluştu

12 Mayıs 2018 11:24


Kastamonu Kız İlköğretmen Okullarından mezun olan emekli öğretmenler, her yıl olduğu gibi bu yıl da buluşma organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. Yaklaşık 270 kişilik grubun bu yıl ki buluşma ili Samsun oldu. Turlarla Samsun’a gelen emekli öğretmenler, burada bir araya gelerek Atatürk Anıtı’na çelenk sunup marşlar söyledi.


Programı organize eden Emin Gökbilgin, “Kastamonu Kız Öğretmen Okullarının bugün Samsun buluşmasını gerçekleştirdik. Şuan Samsun Atatürk Anıtı’na geldik ve çelenk sunumu gerçekleştirdik. Daha sonra Samsun’un tarihi yerlerini gezip, doğa turu yapacağız, ardından ise müzeleri ziyaret edeceğiz. Bu programın asıl amacı tüm emekli öğretmenleri bir araya getirerek yılda bir kez de olsa anılarını tazelemektir” dedi.




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