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05 Ağustos 2018 17:30

28. Kadırga Şenlikleri coşkuyla gerçekleşti

İlkadım ilçesinin en yüksek dağlarından olan doğası ve temiz havası ile yaz aylarında birçok ziyaretçiyi ağırlayan 1387 rakımlı Mahmur Dağı’nda 28.

28. Kadırga Şenlikleri coşkuyla gerçekleşti

05 Ağustos 2018 17:30

Kadırga Şenlikleri yapıldı.


İlkadım Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılarak eşsiz bir mesire alanı haline getirilen Mahmur Dağı Mesire Alanı’nda 28. Kadırga Şenlikleri İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un katılımıyla gerçekleşti. Başkan Tok, “28. Mahmur Dağı Kadırga Şenlikleri’ne katılarak hemşehrilerimizle beraber olmaktan mutluluk duydum” dedi..


“2014 yılında belediye başkanı olarak ilk defa geldiğim Mahmur Dağı Şenlikleri’nde bu alanı hemşehrilerime yakışır bir alan haline getirmek için karar vermiştim” diyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Şimdi görüyoruz ki iyi ki de böyle bir karar vermişiz. İnsanlarımızın böyle havası temiz güzel alanlara ihtiyacı var. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşımızın katılım sağladığı, türküler eşliğinde semaverlerin yakıldığı, çayların ikram edildiği, sofraların kurulduğu kardeşliklerin pekiştiği, vatandaşlarımızla beraber horan oynadığımız, halaylar çektiğimiz 28. Mahmur Dağı Kadırga Şenlikleri’ne katılarak hemşehrilerimizle beraber olmaktan mutluluk duydum” şeklinde konuştu.


28. Mahmur Dağı Kadırga Şenlikleri’ne katılarak doyasıya eğlenen vatandaşlar da, “Başkanımız Erdoğan Tok’a bizlere, ilçemize, şehrimize böyle güzel bir alan kazandırdığı ve bizleri böyle güzel bir şenlikte yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz. Başkanımız her daim yanımızda” diye konuştular




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