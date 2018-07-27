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27 Temmuz 2018 20:56

3 balıkçının denizde kaybolduğu ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’da kayıkla denize açılan 3 balıkçının kaybolduğu ihbarı polisi alarma geçirdi.

3 balıkçının denizde kaybolduğu ihbarı polisi alarma geçirdi

27 Temmuz 2018 20:56

Ön kısmı parçalanan kayıktaki balıkçıların diğer balıkçılar tarafından kurtarıldığı tespit edildi


Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde dolgu sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahil kenarında dolaşan bir vatandaş, polisi arayarak balıkçıları taşıyan kayığın kayalıklara çarptığı ihbarında bulundu. İhbarı alan polis olay yerine giderek çalışma başlattı. Çevredeki görgü tanıklarını dinleyen polisler, kayıkla 3 balıkçının denize açıldığını tespit etti. Kayalıklara çarpan ve ön kısmı parçalanan kayık terk edilmiş vaziyette bulununca balıkçıların denizde boğulma olasılığına karşı dalgıç polisler arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından denize açılan 3 balıkçının diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak balıkçı barınağına götürüldüğü tespit edildi. Kayık ise balıkçıların bulunduğu bölgeye taşındı.




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