3 büyük Türk Medeniyeti İlkadım’da yaşatılacak

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Mimarisi ile Türkiye’ye örnek olan Karadeniz’in en büyük Cami ve Külliyesi’nin inşaat alanına giderek incelemelerde bulundu. Baruthane Mahallesi’nde 6,5 dönüm alanda yapımı süren inşaat alanında çalışmaları takip eden Başkan Erdoğan Tok, “Kadim medeniyetimizin öncüsü olacak Cami ve Külliye, asırlar boyunca konuşulacak bir eser olacak” dedi.

Selçuklu mimarisinin yanı sıra, Osmanlı ve Babür Türk mimarisi ile üç medeniyetin izlerini taşıyacak olan eserin mimarisiyle göz kamaştırdığını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Bu muazzam eseri inşa etmeden önce, kadim medeniyetimizin izlerinden oluşan bir şaheser ortaya çıkarmak istedik. Ecdadımız tarih boyunca yaptığı eserlerle inşa çalışmaları yaparken aynı zamanda insanlığın ihyası için çalışmış, bugün bile ayakta duran güzel eserlere imza atmıştır. Günümüzde de medeniyetimizin yeniden ihyası için önce bu medeniyeti oluşturan insan ruhunu yakalamamız gerekmektedir. Bu düşünceden hareketle ecdadımızın mimari alanda bıraktığı mirası günümüze taşıyarak, geleceğe önemli bir eser bırakacağız” diye konuştu.

Kadim medeniyetlerin izleri bu eserde

Cami ve Külliye’nin Samsun için değil, şehir dışından gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin görmek isteyeceği inanç ve ibadet merkezi olacağına vurgu yapan Başkan Tok, şunları söyledi: “İki bölüm halinde inşa edilen cami ve külliyenin 5 bin kişilik cemaat kapasitesi, 200 araçlık otopark, toplantı salonları ve eğitim merkezleri bulunmakta. Denizi gören ahşap malzeme ve kesme taş kullandığımız ve mimarisi ile Türkiye’ye örnek olacak cami ve külliyede bayanlar için ayrı abdest ve ibadet yerleri yapıyoruz. Eserimizin özel kesme taşlarına dokunarak zihninizde ve his dünyanızda maziye döneceksiniz. Ahşaptan yapılan kubbemize bakarak tarihi koklayacak, avlusunda otururken ferahlayacak, Selçuklu dönemlerine getirecek taş süslemelerimiz sizde hayranlık uyandıracak. Pencerelerindeki vitray çalışmaları, köşe kulelerindeki kemerler, son cemaat veya giriş avlularında, sundurmalar ve minarelerde kadim medeniyetimizin izleri ziyaretçilerine tarihi bir serüven yaptıracak. Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Hacı Bayram Veli Cami gibi ibadet mekanlarımızla gurur duyuyorsak gelecek nesillerimizde bizlerin onlara bırakacağı bu şahane eserle gurur duyacak ve bizleri düşünerek hayırla anacaklar.”

Başkan Tok’tan Ankara’ya çıkartma

Ankara’da bir dizi görüşmeler yapan Başkan Tok, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ile İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ı ziyaret etti. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 24 Haziran Seçimleri Sonrası Mecliste yemin ederek görevlerine başlayan 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı’yı ziyaret ederek başarılar diledi. Şehir dışı programları nedeniyle Ankara’da bulunmayan AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan ile bir araya gelemeyen Başkan Tok, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalıyla meclisteki çalışma ofisinde görüştü. Tok, Milletvekillerine yeni dönem meclis çalışmalarında başarı dileklerini sundu.

Çok önemli bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Ülkemiz için çok kritik öneme sahip bir seçim dönemini atlattık. Yeni sistemle birlikte şahlanacak yeni Türkiye var. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile daha güçlü ve büyük Türkiye için yolumuza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren verdiğimiz sözlerimizi Ankara ile olan diyaloglarımızda istişareler yaparak hayata geçirdik. Uyumlu çalışmanın şehre ve kente faydası vardır. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Bu sebepten ötürü her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat veriyoruz Bundan sonra tüm Milletvekillerimizle birlikte şehrimize ve ilçemize birlikte ve uyum içerisinde çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yeni dönemdeki meclis çalışmaları için görüşmeler yapan Başkan Tok, ziyaretin anısına milletvekillerine çeşitli hediyeler takdim etti.