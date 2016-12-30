3 iş yerinden hırsızlığa tutuklama

Samsun’da 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeterya, akvaryumcu ve av bayinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 16 yaşındaki H.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ç., akşam saatlerinde çıkarıldığı nöbetçi mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.