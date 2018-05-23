3 kırsal mahallenin içme suyu hasreti sona eriyor

Proje 2 milyon liraya mal olacak

Terme ilçesi Akçagün, Dereyol ve Oğuzlu Mahalleleri içme suyu inşaatının 2 milyon liraya mal olacağını belirten Kamil Demircioğlu, “Projeye 7 ay önce start verildi. Proje tamamlandığında 25 kilometre hat döşenecek. Şimdiye kadar 15 kilometre içme suyu şebeke hattı tamamlandı. İnşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

3 ayda tamamlanacak

Projenin 3 ay içinde tamamlanacağını kaydeden Demircioğlu, “Kırsal kesimdeki mahallelerin içme suyu sorununu çözmek için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Tek hedefimiz kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu sorununu çözmektir. Elimizi taşın altına koyduk. Ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. 3 ay içinde Akçagün, Dereyol ve Oğuzlu Mahallelerinin içme suyu sıkıntısı çözülecek. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın içme suyu hasreti sona erecek” diye konuştu.

Kamil Demircioğlu, proje kapsamında 2 adet 50 metreküp içme suyu deposu, 2 basınç kırıcı ile 3 adet terfi binası yapılacağını sözlerine ekledi.

Yıllardır içme suyu sıkıntısı çektiklerini dile getiren Oğuzlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Özden, “Bu bölge de yıllardır içme suyu sıkıntısı çekiliyor. SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Yıllardır süren içme suyu sıkıntımız sona erecek. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, proje kontrolörleri İnşaat Mühendisleri Melek Tüfek ve Pınar Yıldız ile İnşaat Teknikeri Ali Ocak, inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.