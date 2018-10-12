“3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi” başladı

Sokak Hayvanları Refahı Kongresi”nde konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 2005'ten 2018 yılı Ekim ayına kadar 45 bin 495 hayvanın Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına geldiğini, 44 bin 872 hayvanın bu zamana kadar kısırlaştırıldığını, 3 bin 901 hayvana da ambulans ile ilk yardım yapıldığını açıkladı.

Sokak Hayvanları Refahı Kongresi” Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Şehirlerde kentleşme süreci ile birlikte daralan yaşam alanları sahipsiz sokak hayvanlarının refahı ve sağlığı ile çevre ve halk sağlığı sorunları giderek büyüyor. Bu nedenlerle hayvan ve insanların uyumlu bir şekilde yaşayacağı ortamların oluşturulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması uzmanlar tarafından zorunlu olarak görülüyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunları tüm yönleriyle ele almak, kurumların sorumluluklarını netleştirmek, kurumlar arası iş birliği yaparak çözüme katkı sunmak amacıyla; ilgili kamu kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı, Sokak Hayvanları Refahı Kongresi” Samsun'da özel bir otelde düzenlendi.

Kongre ilk olarak protokol konuşmaları ile başladı. Kongrede söz alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Metin Çenesiz, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habip Muruz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü Hasan Terzioğlu kongrenin sokak hayvanlarının refahı konusunda olumlu etkilerinin olacağını söylediler.

“Sözde hayvan hakları savunucuları rant peşindeler”

Sözde hayvan hakları savunucularının olayları manipüle etmesine sert tepki gösteren Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Mustafa Uludağ, “Yalan yanlış haberler çıkartan sözde hayvan hakları savunucularının işi ya ekonomik rant sağlamak ya da medyada rant sağlamaktır. Çünkü gerçek hayvansever kişiler veteriner hekimlerle uğraşmaz. Çünkü veteriner hekim kadar hayvan sevemezsiniz. Veteriner hekim zaten hayvan sevmese veteriner hekim olmaz. Bu konuda bir de hiçbir yasal düzenleme yok. Bunların hiçbir yasal yetkileri de yok. Bir veteriner hekimi ya da bir belediye çalışanını köşeye sıkıştırıp, onlara hesap sorma ya da ameliyathaneyi basma gibi yasal zeminde bir yetkisi yok. Bunlar bir takım grup oluşturmuşlar, sadece bağırmakla, çığırtkanlıkla ve zorbalıkla istediklerini yaptırmak istiyorlar. İnşallah bunlarla ilgili bir yasal düzenleme yapılır. Bu sözde hayvan hakları koruyucuların konuşmasının bile engellenmesi gerekiyor. Bunlar engellenmeli yoksa hayvanlara zarar veriyorlar. Veteriner hekimi zorladıkları, psikolojilerini bozdukları zaman veteriner hekim hayvana da hizmet edemez hale geliyor. Böyle bir durum var bu durumun aşılması gerekiyor. Birçok yalan haber yapılıyor. Bunu en üst düzeye de götüreceğim. Artık insanlar her şeyi istediği gibi konuşamamalı. Yani doğruyu ispat etmek zorundasınız. İspat etmezseniz, suçlusunuzdur. Hayvanseverlik faaliyetleri gerçekten hayvanlar için yapılmalıdır. Kendine çıkar elde etmek için yapılmamalıdır” dedi.

Başkan Şahin: “3 bin 901 hayvana ambulans ile ilk yardım yapıldı”

Belediye olarak her zaman sokak hayvanlarının refahını düşündüklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hayvan hakları konusunda çok büyük işler yapıyoruz. Özellikle sokak hayvanlarının haklarının korunması konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. 2005 yılından 2018 yılı Ekim ayına kadar 45 bin 495 adet hayvan Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına geldi. 44 bin 872 hayvanı bu zamana kadar kısırlaştırdık. Küpe ve çip takılan hayvan sayısı da 31 bin 968 adettir. 45 bin 323 adet kuduz aşısı gerçekleştirdik. 2012 yılında faaliyete geçen hayvan ambulansı ile de 3 bin 901 hayvana ilk yardım yapıldı. 3 bin 267 sokak hayvanını da sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturmayı başardık. Samsun Büyükşehir Belediyesi Hayvan Mezarlığına da 271 adet hayvanın defnini sağladık. Bu kongrenin sokak hayvanlarının haklarına katkı vereceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kongre açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişiler tarafından yapılan sunumlar ve geziler ile devam etti. 3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi 13 Ekim'de son bulacak.