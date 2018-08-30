30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları başladı

yılı kutlamaları Atatürk Anıtı’nda başladı.

30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıldönümü kutlamaları kapsamında Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, anıt şeref defterini imzaladı.

Anıt şeref defterini imzaladıktan sonra konuşan Samsun Valisi Kaymak, "Bugün vatanımızın düşman işgalinden kurtuluşunun ve bağımsızlığını kazanışının 96. yılı. Tarihe altın harflerle nakşettiğimiz bu zafer milletimizin ve vatanımızın muazzam gücünü göstermesinin yanı sıra vesayet içerisinde yaşayan diğer milletlere de örnek teşkil etmiştir. Milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkeyi bizlere miras bırakan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından valilikte tebrikat töreni düzenlendi. Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Valilik Yaşayan Atatürk Salonu’nda tebrikleri kabul etti. Protokol üyeleri ardından Panorama 1919 Müzesi’ni gezdi. Törene ayrıca CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, askeri ve mülki erkanla vatandaşlar katıldı.