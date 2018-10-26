İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

30 palet hırsızlığına 3 gözaltı

Samsun’da bir inşaattan 30 palet çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir inşaattan 30 palet çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan 30 ahşap palet çalındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri, olayla ilgili K.E.(18), F.Ç.(23) ve K.A.A.'yı (19) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.