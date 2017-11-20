310 metrelik köprü 10 Aralık’ta açılacak

Çarşamba’da Hürriyet - Kumtepe Mahalleleri arasında yapımı tamamlanmak üzere olan köprü inşaatını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Köprü çalışmalarına başlandığı günden itibaren düzenli olarak kontrole geliyorum. Yoğun bir çalışmanın ardından Allah izin verirse köprüyü 10 Aralık’tan itibaren kullanıma açacağız. Yani 20 gün sonra. Bu köprü 310 metre uzunluğuyla Çarşamba’daki en uzun köprü olacak. Şu anda Hürriyet mahallesinden Kumtepe Mahallesi’ne geçmek için 10 kilometre yol gitmek gerekiyor. İnşallah 10 Aralık’tan itibaren bu mesafe 310 metreye düşecek. İki mahalle arasındaki ilişkiler de kuvvetlenecektir. 1 yıl önce planlamasına başladığımız köprünün bitmek üzere olması bizleri çok sevindiriyor. Gördüğümüz gibi bölge halkı bu duruma bizden de çok seviniyor. Bizim görevimiz tıpkı burada olduğu gibi çözüm üreterek vatandaşın yüzünü güldürmek. Bu uğurda çalışmaya duraklamaksızın devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Güzel bir samsun için çalışıyorum”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın köprü çalışmalarını inceleyeceğini duyan Kumtepe Mahallesi sakinleri Başkan Yılmaz’ın aracını durdurarak kendisine yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Mahalleliler, “Artık Hürriyet mahallesine geçmek bizim için eziyet olmaktan çıkıyor. Allah sizden razı olsun” dedi. Bunun üzerine Başkan Yılmaz ise, “Bizler sizlere hizmet için bu makamlardayız. Makamlar gelip geçici. Yarın bir gün belediye başkanlığım sona erdiğinde içim rahat bir şekilde ‘güzel bir Samsun bırakmışım’ diyebilmek için çalışıyorum. Yapılan köprü iki mahallemizin vatandaşları için hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın” diye konuştu.

“Bizde ayrım yok, eşit hizmet var”

Karamustafalı Mahallesi’nde devam eden beton yol çalışmalarını inceledikten sonra Hürriyet Mahallesi’nde tamamlanan beton yolu da inceleyen Başkan Yılmaz, ayrım yapmaksızın Samsun’un her mahallesinde çalıştıklarını belirterek, “Samsun Büyükşehir Belediyesi yüzölçümü 10 bin metrekareyi bulan bir alana hizmet ediyor. Yani bu alandaki tüm mahallelerde sorumluluk sahibiyiz. Bu bilinçle hiçbir şekilde ayrım yapmaksızın, eşit yaklaşarak hizmet veriyoruz. Çarşamba’da beton yol var ise Vezirköprü’de de vardır, Kavak’ta da vardır. Tüm ilçelerimizde yol çalışmalarının yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Bu da ayrımcılık yapmadığımızın bir göstergesidir. Çarşamba’nın sahil mahallelerine ulaşımı sağlayan yollarımızı yeniden ele aldık. Hürriyet mahallesinde yol çalışmalarını tamamladık. Ekiplerimiz şu günlerde Karamustafalı Mahallesi’nde canla başla çalışıyor. İnşallah orası da kısa bir süre içinde bitecek” şeklinde konuştu.