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31 Aralık 2016 12:17

325 kişiyi organ bağışçısı yaptılar

325 kişiyi organ bağışçısı yaptılar

31 Aralık 2016 12:17

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri 325 kişiyi organ bağışçısı yaptı.
OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında, organ bağışı için 325 kişiyi bilgilendirerek sisteme kayıt yaptırdı. Ayrıca, 45 kemik iliği-kök hücre bağışçısını Kızılay Kan Merkezi’ne götürerek kan numunesi alınmasını sağlayan öğrenciler, bunun yanında kendileri de OMÜ Kan Merkezine 30 ünite kan bağışı yaptı. Öğrenciler; organ ve kan bağışına destek oldukları için mutlu olduklarını belirttiler.
Çalışma hakkında bilgi veren OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Erol Doğan, "Dersimizin amacı topluma hizmet anlayışını geliştirmek ve insanlara yardımda bulunmaktır. Bu kapsamda her yıl farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl ülkemizde yaşanan kan verme eksikliği yanında ilik ve organ nakli için de öğrencilerimizle güzel bir uygulama yapmış olduk. Öğrencilerime özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.



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