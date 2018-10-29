4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Samsun’un Bafra İlçesinde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği iddia eden 16 yaşındaki çocuk polis tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra İlçesinde 4 ayrı iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği iddia eden 16 yaşındaki çocuk polis tarafından yakalandı.
İki ay içerisinde ilçe merkezinde muhtelif zamanlarda 4 ayrı işyerinden bozuk para ve tablet hırsızlık olaylarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro araştırma ekipleri 10 ayrı kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşındaki C.A'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan çocuk asayiş bürodaki işlemlerinin ardından Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor