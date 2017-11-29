4 bin öğrenci müzede eğitim görmeye başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, Şeyh Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye Ruhu Külliyesi ile birlikte yapılan proje ile öğrenciler bir günlük derslerini Samsun Kent Müzesi ve Sadi Tekkesi’nde işleyecek. 4’üncü sınıflara yönelik olan proje ile öğrencilerin hem müze kültürünü öğrenmesi hem de yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor. Öğretmenler eşliğinde olacak eğitimde çeşitli etkinlikler de yer alacak. Projeye 17 ilçeden 159 sınıf, 4 bin öğrenci ve 318 öğretmen katılıyor.

"Müzede Bir Gün Projesi”, İlkadım Muzaffer Barışyurt İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Samsun Kent Müzesi’nde başladı. Müze toplantı salonunda öğrencilere ilk olarak müze ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere kısa bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, müzede öğrencileri nelerin beklediğini anlattı.

Ardından tarihçi Nafiye Okandan eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler Samsun tarihi eski meslekler, zanaatlar hakkında bilgiler edindiler. Türkiye Eğitim Vakfı gönüllülerinin de katılımı ile eğitici ve tarih konulu etkinliklerin ardından değerlendirme toplantısı yapıldı. Müzedeki eğitimin ardından en çok bilgiyi edinen öğrenciye Kent Müzesi tarafından hediye verildi. Proje sayesinde öğrenciler, hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdiler.

Proje ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje ile öğrencilerin bulunduğu kentin tarihini, coğrafyasını, kültürünü yaşayarak öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.