Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 12:29

4 bin öğrenci müzede eğitim görmeye başladı

Samsun’da "Müzede Bir Gün Projesi" ile 4 bin öğrenci müzede eğitim görmeye başladı.

4 bin öğrenci müzede eğitim görmeye başladı

29 Kasım 2017 12:29


İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi, Şeyh Sadi Tekkesi Kuva-i Milliye Ruhu Külliyesi ile birlikte yapılan proje ile öğrenciler bir günlük derslerini Samsun Kent Müzesi ve Sadi Tekkesi’nde işleyecek. 4’üncü sınıflara yönelik olan proje ile öğrencilerin hem müze kültürünü öğrenmesi hem de yaşayarak öğrenmeleri amaçlanıyor. Öğretmenler eşliğinde olacak eğitimde çeşitli etkinlikler de yer alacak. Projeye 17 ilçeden 159 sınıf, 4 bin öğrenci ve 318 öğretmen katılıyor.


"Müzede Bir Gün Projesi”, İlkadım Muzaffer Barışyurt İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla Samsun Kent Müzesi’nde başladı. Müze toplantı salonunda öğrencilere ilk olarak müze ile ilgili bilgiler verildi. Öğrencilere kısa bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, müzede öğrencileri nelerin beklediğini anlattı.


Ardından tarihçi Nafiye Okandan eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler Samsun tarihi eski meslekler, zanaatlar hakkında bilgiler edindiler. Türkiye Eğitim Vakfı gönüllülerinin de katılımı ile eğitici ve tarih konulu etkinliklerin ardından değerlendirme toplantısı yapıldı. Müzedeki eğitimin ardından en çok bilgiyi edinen öğrenciye Kent Müzesi tarafından hediye verildi. Proje sayesinde öğrenciler, hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirdiler.


Proje ile ilgili açıklama yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje ile öğrencilerin bulunduğu kentin tarihini, coğrafyasını, kültürünü yaşayarak öğrenmelerini hedeflediklerini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
17
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç