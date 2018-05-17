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17 Mayıs 2018 14:11

“4N1K-2” filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı Samsun’da kutlayacak

“4N1K-2” filminin oyuncuları, Samsun Piazza AVM’ye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamaya geliyor.

“4N1K-2” filminin oyuncuları 19 Mayıs’ı Samsun’da kutlayacak

17 Mayıs 2018 14:11


Genç kuşağın fenomen oyuncuları; Atakan İsmet Hoşgören, Erman Burak Yörük, Sırrı Sina Özer ve Gözde Mutluer, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00 itibariyle hayranlarıyla Samsun Piazza AVM’de buluşacak. Saatler 16.30’u gösterdiğinde ise özel film gösterimine katılacaklar.


Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezi Samsun Piazza AVM, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, genç kuşağın fenomenleri 4N1K- 2 filminin oyuncularını ağırlayacak. 4N1K -2 filminin başrol oyuncuları Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer ve Gözde Mutluer saat 16.00 itibariyle hayranlarıyla buluşacak, 1630’da ise özel gösterimle 4N1K -2 filmini izleyecekler.




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