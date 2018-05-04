Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu sevkiyatı istihbaratı aldı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ocak 2017 tarihinde Samsun-Ankara karayolu üzerinde düzenlenen operasyonla uyuşturucu sevkiyatı yapılan 34 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada arka tampon içine zulalanmış toplam 5 bin 300 adet ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili otomobilde bulunan İrfan Y. (30) ile yanında bulunan Ukrayna uyruklu Yana S. (33) adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen Ergün G. (37) de Samsun’da yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 3 kişi Samsun Adliyesine sevk edildiler ve nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler. Ergün G., daha sonra cezaevinden tahliye oldu. Olayla ilgili İrfan Y., Barış Y., Yana S. ve Ergün G. hakkında "uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında uyuşturucu suçundan tutuksuz olan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan Barış Y., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Ergün G. ise duruşmaya katılmadı. "Uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklu bulunan İrfan Y. ve Yana S. adlı kadın ise duruşmada hazır bulundular.

Barış Y., kendisinin uyuşturucu ele geçtiğinde cezaevinde olduğunu ve uyuşturucu ile ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Yana S. ise araçta uyuşturucu olduğunu bilmediğini savundu. İrfan Y., uyuşturucu satmak için Samsun’a getirdiğini belirterek suçunu itiraf etti. İrfan Y. ve Yana S.’nin avukatı Ata Giritli ise müvekillerinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu, delillerin toplanmış olduğunu belirterek, kararla birlikte tahliyelerini talip etti.

Mahkeme, İrfan Y., Yana S. ve Barış Y.’yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6’şar hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, tutuklu bulunan İrfan Y. ve Yana S.’nin tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.