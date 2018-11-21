Samsun'un Bafra ilçesinde “Bafra'da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor” etkinliği kapsamında 5 bin öğrenci aynı anda kitap okudu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Bafra'da Hayat Duruyor, Bafra Kitap Okuyor” etkinliği kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu tarafından verilen startla 15 dakika kitap okudu. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinliğe katılan öğrencilerin yanı sıra şehrin çeşitli noktalarına dağılan öğrencilerde etkinliğe katılarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir'e öğrenciler sevgi gösterisinde bulunarak ellerinde bulunan kitapları imzalattı. Kitap okumayı sevdiklerini belirten öğrenciler ise, “Buraya kitap okumak için geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. En güzel bağımlılık kitap okumaktır. Kitap okumanın çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyoruz" dediler. Kamu kurum ve kuruluşları da etkinliğe destek verdi.

15 Temmuz Meydanı'nda başlatılan etkinliğe Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.