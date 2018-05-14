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14 Mayıs 2018 14:25

5. Geleneksel Dragon Bot Yarışları yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü 5.

5. Geleneksel Dragon Bot Yarışları yapıldı

14 Mayıs 2018 14:25

Geleneksel Dragon Bot Yarışları 25 takım ve 300 sporcunun katılımı ile Batıpark Su Sporları Alanında gerçekleşti.


25 takımın kıyasıya yarıştığı yarışmada sürelerine göre kategorileri belirlendi. takımlar sport, funsport ve fun fun kategorilerinde kupa için yarıştılar. Dereceye giremeyen takımlara da katılımlarından dolayı plaket takdim edildi. Yarışmaya kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrencileri katıldı. Samsun Batıpark Su Sporları Alanında yapılan Dragon Bot Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70’e her yaş gurubundan sporcunun yer aldığı yarışmanın dışında farklı etkinlikler de düzenlendi.


Yarışmalar sonucunda kategorilerinde birinci olan takımlar şunlar:


Deniz ve Doğa Sporları Kulübü, Mangalcılar ve OMÜ BESYO.




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