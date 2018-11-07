5 il Türkiye'de elektriğin yüzde 2'sini tüketiyor

Ş. (YEPAŞ) Genel Müdürü Arif Akşam, sorumluluk bölgelerinde bulunan Samsun, Ordu, Sinop, Çorum ve Amasya'ya yıllık ortalama 5 milyar kilovatsaat elektrik hizmeti verdiklerini, bu rakamın Türkiye'de satılan elektik miktarının yüzde 2'sine denk geldiğini söyledi.

Genel Müdür Arif Akşam, Kurumsal İletişim ve Kalite Şefi Seda Özcan ve Kurumsal İletişim ve Kalite Şefi Uzman Yardımcısı Özlem Özyurt ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Arif Akşam, bölgeye verdikleri elektrik hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

1,8 milyon aboneye elektrik satış hizmeti

5 ilde 1,8 milyon aboneye hizmet verdiklerini ifade eden Arif Akşam, “YEPAŞ olarak bölgede Çalık Holding'in bir iştiraki olarak elektrik perakende satış faaliyetlerinde bulunuyoruz. 6 yıldır bu yapının altında hizmet üretiyoruz. 2019 yılı itibariyle abonelik ve abonelik iptali gibi müşterilerin iş yerine gelerek yapmak zorunda oldukları bazı işlemleri web sayfamız üzerinden online olarak sağlamaya çalışacağız. Bunun başlangıcı olarak da müşterilerimiz şu anda elektrik faturalarını internetten kredi kartı ile ödemeye başladılar. Yakın bir gelecekte tüm süreçler web sayfamızdan yapılabilecek. Müşterilerimizin ayağına hızlı ve ucuz bir hizmeti getirmek için dijitalleşme serüvenine girdik. Bölgede Amasya, Çorum, Ordu, Sinop ve Samsun da dahil olmak üzere 5 ile hizmet veriyoruz. Toplam 1,8 milyon abonemiz var. 78 hizmet noktasında bu hizmeti üretiyoruz. 230'un üzerinde çalışanımız var. Çalışanlarımızın yüzde 45'i de kadın elemanlardan oluşuyor. Düzenli olarak 1,8 milyon abonemize elektrik satış hizmeti veriyoruz” dedi.

“Yılda 5 milyar kilovatsaatlik hizmet veriyoruz”

5 ile yılda 5 milyar kilovatsaat elektrik hizmeti verdiklerinin altını çizen Genel Müdür Akşam, “Bölgemizdeki mesken abonelerin ortalama tüketimi 100 TL civarında. Yıllık bölgemizde satılan elektrik miktarı da toplam yaklaşık 5 milyar kilovatsaate denk geliyor. Yani bu da Türkiye'deki toplam satılan elektriğin yüzde 2'sine tekabül ediyor. Bölgemizde sattığımız elektriğin yaklaşık olarak yüzde 45'i mesken ağırlıklı. Müşterilerimizin yüzde 80'i de mesken müşterisidir. Ondan sonra ticarethane ve sanayi müşterileri geliyor. Çarşamba, Bafra ve Amasya bölgelerinde tarımsal sulama ağırlıklı müşteri grubumuz var” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Ali Yılmaz Ergen, Arif Akşam'a çalışmalarında başarılar diledi.