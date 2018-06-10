5. kattan atlayan kız taburcu oldu

kattan aşağı atıp park halindeki otomobilin üzerine düşen 16 yaşındaki kız, hastaneden taburcu oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi’nde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren 16 yaşındaki lise öğrencisi S.Y. kendini 5. kattan aşağı atmış, park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek yaralanmıştı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Y.’nin bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilmişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y.’nin taburcu edilerek evine gönderildiği öğrenildi. S.Y.’nin otomobilin üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti.