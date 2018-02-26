500 öğrenci kitap için köprü oldu

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Samsun Maarif Hareketi kapsamında yapılan "Oku Anla Yaşa Projesi" meyvelerini vermeye devam ediyor. "Samsun İçin Okuma Vakti Projesi" ile Türkiye’de ses getiren Samsun’dan bir farkındalık projesi daha. Okumaya ilginin artırılması için yapılan etkinlikte, Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Kitap Köprüsü" kapsamında kendi imkanları ile topladıkları elden ele Atatürk İlkokuluna taşıdılar. İlçe halkının da oldukça beğenisini kazanan etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kitap okumanın bireyin yetişmesi için çok önemli olduğunu belirten Ladik İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Abdurrahman Tarku, amaçlarının kitap okuma konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.