51 yıl hapis cezası bulunan şahıs otobüs bileti alırken yakalandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul ve Bursa’da adam öldürmek ve yaralamak suçlarından toplam 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Selçuk T., İstanbul’dan saklanmak için geldiği Samsun’da bir otobüs firmasından başkasının adına otobüs bileti alırken yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu bilet alırken yakalanan Selçuk T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Selçuk T., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.