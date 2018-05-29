52 yıllık Samsun Kapalı Cezaevi taşınıyor

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan 1967 yılında açıldığı öğrenilen Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi taşınıyor. Samsun’un İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi eski Mamur Dağı yolu kenarına açılan Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu binası hizmete girdi. İhalesi 26 Ocak 2012’de gerçekleştirilen yeni cezaevi inşaatının tamamlanmasının ardından eski cezaevindeki 660 tutuklu ve 300 hükümlünün dün akşam iftar saatinden sonra nakillerine başlandı. Sabaha kadar ve bugün de gün boyu devam eden mahkum ve tutukluların nakillerinde eski ve yeni cezaevi çevresi ve mahkumların nakilleri sırasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik İçe Emniyet Müdürlüğü resmi ve sivil ekiplerinin yanı sıra jandarma ve AFAD ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldılar.

Yüksek güvenlikli

Yeni cezaevi toplam 167 bin 244 metrekarelik alanda 17 bin metrekaresi kapalı, 2 bin metrekaresi açık alana sahip. Toplam 800 kişi kapasiteli T Tipi cezaevi yüksek güvenlikli. Mahkumlar için 750 metrekarelik atölye binasının yer aldığı açık ve kapalı cezaevinin 5 bin 500 metrekare de misafirhanesi bulunuyor. Mahkumlar, kendilerini ziyaret amacıyla cezaevine gelecek yakınlarıyla 650 metrekarelik ziyaretçi binasında görüşebilecekler.

Taşınma işleminin bu akşam tamamlanması planlanıyor.