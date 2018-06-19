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19 Haziran 2018 11:27

56 günlük bebeğini zehirleyerek öldüren anne akli dengesi yerinde olmadığı için tahliye edildi

Samsun’da bunalıma girip 56 günlük kızına zehir içirerek öldürüp kendisi de intihara kalkışan genç kadın, olaydan sonraki tedavisinin ardından tutuklandı.

56 günlük bebeğini zehirleyerek öldüren anne akli dengesi yerinde olmadığı için tahliye edildi

19 Haziran 2018 11:27

Genç kadının, Adli Tıp Kurumunun raporuna göre adli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle cezai ehliyeti olmadığından tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde geçen yıl 26 Mayıs’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk annesi 30 yaşındaki D.Ö. adlı genç kadın psikolojik sorunlarından dolayı girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihara kalkıştı. Kendisi ölünce 56 günlük kızı A.A.Ö.’ye kimsenin bakamayacağını düşünerek içtiği ilacı bebeğin mamasına katarak yedirdi. Eve gelen E.Ö., eşini ve bebeğini baygın halde buldu. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan 56 günlük bebek acil serviste hayatını kaybetti. Anne D.Ö. ise hastanedeki tedavisini ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alın ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


D.Ö. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "kendini savunamayacak yakın akrabayı tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. D.Ö.’nün avukatı Özkan Güreş müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını belirterek Adli Tıp Kurumundan cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, D.Ö.’nün İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevkine karar verip cezai ehliyetiyle ilgili rapor alınmasına karar verdi. Yapılan muayene sonucu D.Ö. ile ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurumundan gelen rapora göre, akli dengesi yerinde olmadığı için suça karşı cezai sorumluluğu olmadığı, hakkında ilgili madde gereğince koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbiri alınarak yaklaşık bir yıldan fazla cezaevinde tutuklu bulunan D.Ö.’nün duruşmalara katılmak şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.


Mahkemenin kararının ardından cezaevinden çıkan D.Ö.’nün hem tutuksuz yargılanacağı hem de hastanede ruhsal tedavisinin devam edeceği öğrenildi.




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