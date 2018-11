56 milyonluk sağlık yatırımı açılış için gün sayıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'da yapılan önemli sağlık yatırımlarından biri olan 250 yataklı yeni Çarşamba Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Açılış öncesi hastanenin son durumu hakkında incelemelerde bulunmak için Çarşamba Devlet Hastanesini ziyaret eden Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Hastane Başhekimi Dr. Turan Bilgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni binanın tüm bölümlerinin yerinde incelendiği, hastane planları üzerinde bölüm bölüm değerlendirme yapılan ziyarette Kamu Hastanesi Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk ve Sağlık Müdürlüğü ilgili birim sorumluları yer aldı.

Ziyaret sonrası hastane inşaatının son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yeni Çarşamba Devlet Hastanesinin tamamlanarak hizmete girmesi öncelikli hedeflerimiz arasındaydı. Bu nedenle hastanemizin inşaat süreçlerini Sağlık Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığımızla birlikte yakından takip ettik. Bu çabalarımızın sonucunda hastanemizin fiziki inşaatının yüzde 96'sı bugün itibariyle tamamlanmış durumda. 56 milyon TL'lik bu önemli sağlık yatırımında kullanılacak yeni tefrişat malzemelerimizle, servis ve poliklinik alanlarında kullanılacak tıbbi malzemelerin alımları tamamlandı. Tefrişat malzemelerinin poliklinik ve servislerimize kurulumları sürüyor, tıbbi malzemelerin ise sırasıyla ilgili bölümlere getirilerek yerlerine yerleştiriliyor. Bu çerçevede hastanemizin geçici kabul işlemleri için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu ay içinde geçici kabul işleminin tamamlanmasından sonra hastanemiz açılış için hem fiziken hem resmen hazır hale gelecek. 40 bin m2 alanda hizmet verecek 250 yataklı Yeni Çarşamba Devlet Hastanemizde birçok bölüm günümüzdeki hasta ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden planlandı. 1986 yılında hizmete giren eski hastanemizde 34 olan nitelikli oda sayısı, yani içinde banyo, tuvalet, buzdolabı, televizyon bulunan oda sayımız 240'a yükselecek. Şu an 37 olan poliklinik sayımız 104 olacak. Ameliyat masa sayımız 4'den 7'ye; yoğun bakım yatak sayımız ise 15'den 40'a çıkacak. Şu an 6 serviste verilen yataklı servis hizmetleri yeni binamızda 12 servis olarak hizmete devam edecek. Şu an tek katta hizmet veren polikliniklerimiz yeni binamızda iki ayrı katta, hasta mahremiyetine uygun odalarda ve her katta polikliniklere özel röntgen ve laboratuvar ünitelerinin bulunduğu bir yapıda hizmete açılacak. Böylelikle hastalarımız görüntüleme ve tahlil işlemleri için farklı bir alana gitmek zorunda kalmayacak. Acil servisimiz hasta yoğunluğu dikkate alınarak günlük 1000 hastanın tedavisinin yapılacağı şekilde planlandı. Acil servisimizde ayrıca çocuk hastalarımız ayrı bir bölüm ayrıldı. Böylece çocuk hastalarımız kendi yaş grubuyla birlikte farklı bir alanda tedavi görebilecek. Tüm bu yönleriyle hizmete girecek yeni hastanemiz Çarşamba ilçemizin 30 yıllık sağlık ihtiyacını karşılar nitelikte olacak. Şimdiden yeni hastanemizin tüm Çarşambalılara ve bölge insanına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.