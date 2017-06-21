57. Alay Sancağı Terme’de

Alay Sancağı”nı Samsun’un terme ilçesinde sergiledi.

Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla adını dünya tarihine yazdıran “57. Piyade Alayı”nın canları pahasına koruduğu Sancak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi´ne emanet edilmişti. 57. Alay Sancağı’nı şehir merkezi ve ardından ilçelerde de sergileyen OMÜ 57. Alay Sancağını Terme Pazar Caminde akşam ve yatsı namazı arasında halkın ziyaretine açtı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği ziyarette Terme MYO Müdürü Doç.Dr. Erol Terzi, “Kutsal Emanetimiz olan şehitlerimizin sancağını Terme´ye getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Vatanımız için can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale kahramanlarımızı yâd etmek, çocuklarımıza bu vatanın hangi zorluklarla kazanıldığını anlatmak gayesiyle yapılan bu etkinlik Termemiz için önemli bir fırsattır. Üniversitemiz yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Sancağı Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.