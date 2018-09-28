6 kişi için doğum günü oldu

Amasya'da geçirdiği beyin kanaması sonrası beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Süleyman Akkaya'nın organları 6 kişiye umut oldu. Yarın doğum günü olan 1 çocuk sahibi Süleyman Akkaya'nın eşi Tuğba Akkaya ayrıca 4 aylık hamileydi.

4 gün önce Amasya'nın Merzifon ilçesindeki iş yerinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Samsun Medical Park Hastanesine kaldırılan Süleyman Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Organlarını bağışlamasını vasiyet eden Akkaya'nın organları ailesi tarafından bağışlandı. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi görevlilerin yaptığı çalışmalar sonucu Akkaya'nın organları alınarak çeşitli illere gönderildi. Akkaya'nın; kalbi İstanbul'da, karaciğeri Erzurum'da, böbrek ve korneaları Samsun'da olmak üzere 6 hastaya nakledilecek.

"Son isteğini yerine getirmekten mutluyum"

Organ bağışının eşinin isteği olduğunu belirten Tuğba Akkaya, "Eşimin isteğini yerine getirdiğim için vicdanen rahatım. Eşim çok iyi bir insandı. Organ nakli olan insanların eşim için dua etmelerini istiyoruz. Yarın doğum günüydü. Maalesef ait olduğu yere gidecek. Herkes organ nakli yapmalı. Vicdanen onun yükünü atabiliyorsunuz. 'Benim de organlarımı bağışla' diye bana vasiyette bulunmuştu. Ben de son isteğini yerine getirmekten mutluyum" dedi.

Süleyman Akkaya'nın yaşarken organ bağışı istemesinin çok anlamlı bir davranış olduğunu belirten Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Akkaya ailesinin fedakarca onurlu bir duruş sergilediğini, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.