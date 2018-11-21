İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili 10 şahıs adliyede

Samsun’da bir barın önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir barın önünde 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Olay, İlkadım ilçesinin Fuar içinde bulunan bir barın önünde geçen Pazar gecesi meydana geldi. Barın önünden geçen şahıslar ile barın önündekiler arasında bakışma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında olay yerinden ayrılan M.O. pompalı tüfekle, M.D. tabancayla ve O.M. ise yine tabancayla birlikte geri gelip barın önündekiler ile karşılıklı silahlı çatışma yaşadı. Olayda M.O., M.D., O.M. ile karşı taraftan O.K. ve H.A., N.Ö. ve O.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.D. ile O.M.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili M.O., N.Ö., S.O., İ.A., R.O., E.U., O.K., H.A., Y.A. ve H.K.'yi gözaltına aldı. Y.A. ve H.K. yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne, L.O. ise asker olduğu için Merkez Komutanlığına teslim edildi. Polis olayla ilgili 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ile 1 adet bıçak ele geçirdi.


Sorguları tamamlanan 10 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.