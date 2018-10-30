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6 yıllık anaokulu çökme tehlikesiyle karşı karşıya

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve 2012 yılında yapıldığı öğrenilen Zübeyde Hanım Anaokulunun zemininde meydana gelen çökme sonucu duvarlarda büyük çatlaklar oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan ve 2012 yılında yapıldığı öğrenilen Zübeyde Hanım Anaokulunun zemininde meydana gelen çökme sonucu duvarlarda büyük çatlaklar oluştu. Okul çökme ihtimaline karşı tatil edilirken, öğrenciler başka bir okulda eğitime devam edecek.


Esentepe Mahallesi'nde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun mutfak kısmının kazan dairesinde zeminde gece çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okulun duvarlarında büyük çatlaklar oluştu. 140 öğrencisi bulunan okul çökme ihtimaline karşı tatil edildi. Veliler okulun durumu hakkında bilgilendirilirken, gelen öğrenciler de geri gönderildi.


Öte yandan öğrencilerin yarından itibaren Mirza Çalışkan Anaokulunda eğitime devam edeceği açıklandı. Okulda gerekli önlemler alınırken, eşyalar da tahliye edilmeye başlandı. Yetkililerden alınan bilgiye göre binanın 2012'de yapıldığı öğrenildi.

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