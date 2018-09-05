600 yıllık Emir Mirza Bey Türbesi restore edildi

Bafra ilçesinde bulunan Emir Mirza Bey Türbesi’nin 1381 yılında inşa edildiği ve Beylikler Dönemine ait bir yapı olduğu tahmin ediliyor. Emir Mirza Bey Bafra ilçesinde vakıflar kurmuş, adına yapılmış birçok vakıf eseri ve arazisi bulunan önemli bir şahsiyet. Türbede Emir Mirza Bey’in kendisi ve yakınları defnedilmiş. Farklı tarihlerde türbe içerisinde definecilerin kaçak kazı yaparak eski esere zarar vermesi sonucu türbe ile alakalı Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi yapı kültür mirasına yeniden kazandırıldı.