653 polis adayı mezuniyetlerini "Erik Dalı" ile kutladı

Okulda ilk üç dereceye giren kadın öğrenciler mezuniyete damga vurdu.

Samsun 19 Mayıs PMYO 16’ncı dönem mezunlarını verdi. 2 senelik eğitimlerini tamamlayan 130’u kadın 653 polis adayı için mezuniyet töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz, yaptığı konuşmada polis adaylarına meslek hayatlarında başarı diledi.

Dönem birincisi olan kadın öğrenci Sultan Budak tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Dereceye giren 5 öğrenciye de plaket ve diplomaları verildi. İlk 5 içerisinde dört kadının yer alması dikkat çekti. Dereceye giren ilk 5 öğrenci şu şekilde:

1. Sultan Budak, 2. Adeviye Özdin, 3. Esra Duman, 4. Hasan Güven, 5. Ayşe Sağır.

Hep birlikte yemin eden öğrenciler keplerini atarak sevinç gösterisinde bulundu. "Erik Dalı" türküsüyle mezuniyetlerini kutlayan öğrenciler 2 yılın yorgunluğunu attı. Çocuklarının mezuniyetine gelen aileler ise yemin töreninden sonra alana inerek çocuklarıyla hasret giderdi. Aileler mezuniyete yoğun ilgi gösterdi. Tribünlere sığmayan bazı aileler yan sahadan mezuniyeti izledi.

Mezuniyet törenine Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Samsun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sayın Ünsal Ağaoğlu, polis adayları ve aileleri katıldı.