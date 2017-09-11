7 ayda “63 bin 935” vakaya müdahale ettiler

Yusuf Güney, 2017 yılında ambulansların toplamda 63 bin 935 vakaya gittiğini söyledi.

Yusuf Güney, 112 Acil sağlık hizmetleri çalışmaları kapsamında bazı bilgiler verdi. Acil sağlık hizmetlerinin amacının en kısa sürede hastaya ulaşmak olduğunu belirten Güney, “Hastalarımıza en kısa sürede ulaşmak ve en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir sağlık merkezine ulaştırmak öncelikli hedeflerdendir. Hastanın durumuna, iklim ve coğrafi şartlara trafik gibi koşullarda dikkate alınarak şartlara en uygun ambulans yönlendirilerek 112 Acil sağlık hizmeti, kentsel ve kırsal alanda yüzde 100 erişim olanağı sunmayı amaçlamaktadır” diye konuştu.

2017 yılı içerisinde 112 Acil Yardım İstasyonuna toplamda 688 bin 104 çağrı geldiğini dile getiren Güney, “Bu yıl Temmuz ayına kadar, 63 bin 935 vakaya müdahale ettik. 112 acil yardım ekiplerinin vakalara ulaşma süresi kentsel alanlarda 7,9 dakika, kırsal alanlarda ise 22,3 dakikadır. Ortalama vakalara ulaşma süremiz ise 10,7 dakikadır. Biz ayrıca 112 olarak birçok faaliyete de imza atıyoruz. Faaliyetler kapsamında 2015 ile 2017 yılları arasında toplamda 139 okul ziyaret edilmiş olup, birçok da açık alan aktivitesi yapılarak, ‘Yaşama yol ver’ başlığı altında vatandaşlarımızı ambulansla geçiş üstünlüğü sağlamaları konusunda bilgilendirdik” şeklinde konuştu.