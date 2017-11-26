7 torunuyla beraber 10 çocuğu kick boksa götürüyor

Kazım ve Nevriye Aydın (65) çifti, 3 oğlundan olan 7 torununu Mersin’de Özgecan Aslan’ın hunharca öldürülmesinden etkilenip kick boksa yazdırma karar aldı. 5 torunu üniversitede okuyan yaşlı çift, geriye kalan 7 torununu kendilerini koruyabilmeleri için kick boksa yazdırdı. 2 kız bir de erkek olan 3 komşu çocuğunu da bu spora kaydetme kararı alan yaşlı çift, toplamda 10 çocuğu haftanın 4 günü İlkadım Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezinin işbirliğiyle Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde düzenlenen kick boks kursuna götürüyor. Torunları Berat, Nida, Sena, Buse, Mikail, Miraç ve Yiğitan’la beraber Ekrem, Zeynep ve Merve adındaki komşu çocuklarını kick boksa getiren yaşlı çift, müsabakalar sırasında onlarla yumruk atıp, onlarla beraber gard alıyorlar.

“Özgecan Aslan’dan sonra torunlarımı kick boksa yazdırdım”

Torunlarını ve arkadaşlarını kendilerini korumaları için bu spora yazdırdığının altını çizen Kazım Aygün, “Torunlarıma bazen, ‘birbirinize fazla vurmayın’ diyorum. Bazen de onlara nasıl gard almaları gerektiğinin taktiğini veriyorum. Toplamda 12 torunum. Kick boksa ise 7 tanesini getirebiliyorum. Diğer 5 torunun üniversite okuduğu için buraya getiremiyorum. Torunlarımı kick boksa getirme düşüncesi, Mersin’de Özgecan Aslan’a kötülük yapılınca aklıma geldi. Bu olaydan sonra 2015 yılında torunlarımı kendilerini korumaları için kick boksa yazdırdım. Torunlarımla beraber 10 çocuğu buraya getirirken zorluk çekmiyorum. Hepsini kendi arabamla getiriyorum. Onlarla zaman geçirmeyi seviyorum” dedi.

Babaanne Nevriye Aygün ise, torunları maç yaptığında bir yerlerine darbe gelecek diye üzüldüğünü yine de gururlandığını ifade etti. Torunlar ise dedelerinin ve babaannelerinin kendilerine verdikleri destekten büyük mutluluk duyduklarını söylediler. 3 komşu çocuğu ise Kazım ve Nevriye çiftine kendilerini boksa yazdırdıkları için minnettar olduklarını vurguladılar.

“Yaşlı çift, torunlarından Türkiye Şampiyonu çıkarttı”

Ailenin özverisi hakkında bilgiler veren kursun hocası Fatih Karagöl, “Kazım amca ve eşi Nevriye hanım, 7 torunu ve komşularının 3 çocuğunu spor salonumuza getiriyorlar. Haftanın 4 günü 10 çocuğumuzu spora getiriyorlar. Her şeyleri ile ilgileniyorlar. Kendileri çok istekliler. Buna bağlı olarak torunları da çok istekli bir şekilde çalışıyor. Torunları birbirleriyle maç yaptığında biraz canları acıyor. Buna rağmen müsabakalara çok müdahil olmuyorlar. Olaya, ‘eti senin, kemiği benim’ mantığı ile yaklaşıyorlar. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor. Bu sene torunlarından 1 tane Türkiye Şampiyonu, 1 tane Türkiye 2.’si ve 1 tane de Türkiye 3.’sü çıktı. İlerleyen dönemlerde daha fazla madalya alacaklarını düşünüyorum. Kazım amca ve eşi, torunları maç yaparken büyük heyecan yaşıyor. Büyük ihtimalle çocuklarında yaşayamadıkları heyecanı, torunlarında yaşıyorlar” diye konuştu.

Kazım ve Nevriye çiftlerinin 3 torunun Türkiye 1.’liği, 2.’liği ve 3.’lüğü bulunuyor.