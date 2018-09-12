7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı OMÜ'de başladı

Samsun'da 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen konferans, OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi'nde (UZEM) farklı konukları ve zengin içeriğiyle dikkat çekiyor.

Havacılık ve uzay bilimleri dallarında çalışan araştırmacıları, sivil ve askeri havacılık sektöründe hizmet veren uzmanları bir araya getiren, üniversitelerde ve endüstride yürütülmekte olan araştırma projeleri kapsamında yapılan güncel çalışmaları ilgililere sunmak amacıyla hazırlanan konferansın açılış konuşmasını, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu yaptı. Prof. Dr. Mısırlıoğlu, “Dünyadaki hiçbir ülke, havacılık ve uzay alanındaki altyapısını geliştirmeden refah seviyesine ulaşamamıştır. Dolayısıyla biz bu çalışmalarla bu konudaki akademisyenler ve sanayicilerin birbirini tanıması ve Samsun'un gelişmesine katkıda bulunmasını arzuluyoruz. Kentimizdeki havacılık ve uzay çalışmalarının sanayiye daha fazla yansımasını sağlamak için bu konferansı düzenledik. Umarım verimli bir konferans olur” dedi.

Ardından konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise, “Türkiye'de havacılık ve savunma sanayi, son yıllarda örnek gösterdiğimiz bir sektör oldu. Özellikle havacılıkla ilgili ulusal anlamda son yıllarda yakalanan başarılar dikkat çekiyor. Adlarını duyduğumuz ihalar, sihalar, Anka, Atak, T 625, Hürkuş, Göktürkümüz var. İnşallah ileride kendi jet motorlarımızı üreteceğiz ve kendi millî roketimizi OMÜ'de geliştireceğiz. Bu ülkenin vatandaşına, üniversitede araştırma yapan akademisyenine ve sanayicisine de çok iş düşüyor. Eskisinden daha bilinçli çalışmamız lazım. OMÜ Türkiye'deki üniversiteler içinde önemli bir yere sahip. Dünyadaki 30 bin üniversitede ilk binde. Ama hâlâ katedilecek çok yol var. Yaklaşık 60 bin öğrenciye ve 6 bin personele sahip OMÜ'ye kardeş üniversite geldi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz de artık bu üniversitemize ait. Bu konferansın Üniversitemiz, ülkemiz ve savunma sanayimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Cahit Utku Aral görseller eşliğinde bir sunum yaparken savunma sanayinin ekonomik önemi ve savunma sanayinin gelişiminden bahsetti. Müdür Aral, sunumunda bunun yanı sıra savunma sanayinin gelişiminde, araştırma kurumları-üniversite-sanayi iş birliğine önem verilmesi, yetenekli iş gücünün sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilmesi, katma değerli ve teknolojik ürünlerin tasarımı, endüstriyelleştirilmesi ve korunması, birçok farklı disiplinin bir arada kullanılması ile rekabetin olabildiği kadar uzak tutulması ve ürünlerin ihracat amaçlı tasarlanması, geliştirilen ürünlerin projelendirilmesi, üretimleri ve pazarlanması için uluslararası iş birlikleri yapılması ve Türkiye'nin hem ülkesel gücünün hem de bölgesel konumunun sektör için avantaja çevrilmesi üzerinde durdu. Sanayi sanayinin ekonomik önemine de işaret eden Aral, 2017 verilerine göre Türkiye'nin savunma ve havacılık cirosu ve ihracatı hakkında istatistikler paylaştı.

Son olarak konuşan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün burada 7. si düzenlenen Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı'nın amacı değer oluşturmak. Peki hangi değeri yaratmalıyız? Yatırımlardan, fabrikalardan ve üretim hatlarından çok daha önemli olan, insan kaynağı değerini üretmektir. Ne kadar para harcarsak harcayalım, insan kaynağı değerini oluşturamadığımız takdirde hiçbir sonuca varamayız. Bugün savunma sanayinde karşılaştığımız en önemli problemlerden birisi, genç arkadaşlarımızı yurt dışına kaptırmaktır. İnsan kaynağı oluşturmak üzerine herkesin fikir birliğine varmış olması gerekiyor. Türkiye'de bu sektörde çalışan insan sayısı 1500 civarında. Bu sayı çok az. Bu yüzden insan kaynağı çok önemli. Bazı projelerimizden bahsedersek, örneğin uzay alanında yer gözlem uydusu projelerimiz var. Gözlem uydularının yanında, haberleşme uydusu olarak geliştirilen Türksat 6A uydusunda çok ciddi yol katedildi. Önümüzdeki 10 sene, Türkiye için uzay alanı çok parlak olacak. Tabii ki nitelikli insan kaynağını kayda değer olarak arttırdığımız takdirde bunu başaracağız. İnsansız hava araçlarında da katettiğimiz yol ortada. Dünyadaki bir elin parmağı kadar az olan ülkeler arasına girmek bizim için gurur vesilesi. En son gerçekleştirdiğimiz sınır dışı harekâtlarda şehit sayımızın çok azalmasının sebebi insansız hava araçlarımızdır. İnsansız hava araçlarımız çok değişik segmentlerde faaliyet göstermekte. Mini insansız hava araçlarından taktik seviyeli dediğimiz bayraktar sınıfı insansız hava aracı, operatif dediğimiz Anka insansız hava araçları, geliştirmeye devam ettiğimiz ve 2019 yılında ilk test uçuşunu gerçekleştirecek olan stratejik insansız hava araçlarımızın hepsi; çok ciddi miktarda faydalı yükü taşıyabilecek ve ciddi bir caydırıcılık unsuru olarak Türkiye'ye kazandırılacak. Bunun yanında sabit kanatlı uçaklar projesinde en önemli ve sıcak projemiz Millî Mualif Uçak Projesi. Bu proje TAI ana yükleniciliğinde devam ediyor. Millî mualif dediğimiz uçak tabii ki bu alanda son nokta. 6. nesil dediğimiz, üzerlerinde radarları bulunan ve görünmezlik özelliği olan bu uçakları inşallah yapacağız. Yanı sıra Hürkuş eğitim uçağı ve onun bir üst segmenti olan Hürjet adını verdiğimiz jet eğitim uçağının çalışmalarını da TAI olarak sürdürüyoruz.”

Konuşmaların ardından Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, konuşmacılara fidan sertifikalarını takdim etti. 3 gün sürecek konferansta; havacılık ve uzay sanayine ilişkin farklı başlıklarda sunum ve oturumlar yapılacak.

Konferansa ayrıca ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, VESTEL Savunma Sanayi Uçuş Bilimleri ve Operasyon Grup Müdürü Resul Açıkyol, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.